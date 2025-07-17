«Спартак» продлил контракт с защитником Гузиевым
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Егором Гузиевым. Как информирует клубная пресс-служба, новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до июня 2029-го.
Гузиев обучался в академии «Чертаново», а в 2024 году стал игроком «Спартака-2». В прошлом сезоне он провел дебютный матч за основу красно-белых, после чего выступал на правах аренды за «Сатурн». Гузиев включен в заявку первой команды на сезон-2025/26.
В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» в субботу, 19 июля.
Источник: spartak.com
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|2
|2
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|0
|8-0
|6
|
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|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
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|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
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|1
|0
|1
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|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
12
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
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|2
|
13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
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|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
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|0
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30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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