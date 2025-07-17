«Спартак» продлил контракт с защитником Гузиевым

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Егором Гузиевым. Как информирует клубная пресс-служба, новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до июня 2029-го.

Гузиев обучался в академии «Чертаново», а в 2024 году стал игроком «Спартака-2». В прошлом сезоне он провел дебютный матч за основу красно-белых, после чего выступал на правах аренды за «Сатурн». Гузиев включен в заявку первой команды на сезон-2025/26.

В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» в субботу, 19 июля.