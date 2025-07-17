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17 июля 2025, 16:55

Станкович заявил, что «Спартак» и другие российские клубы заслуживают играть в Европе

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что РПЛ стала бы еще сильнее, если бы российские команды соревновались за участие в еврокубках.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что лига стала бы еще жестче, еще сильнее, если бы команды сражались за первые пять мест, которые дают право играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас есть только чемпионат и кубок», — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

По мнению тренера, такой клуб, как «Спартак», заслуживает играть в Европе. Он убежден, что российские команды могут конкурировать с европейскими клубами.

«Прошлый чемпионат был очень-очень интересным до самого конца, и в кубке, и особенно в лиге. Жаль, что мы отстали, но постараемся подняться как можно выше в этом сезоне. Но я повторю: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. Это престиж, это внимание. И такой клуб, как «Спартак», заслуживает быть в Европе», — добавил специалист.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ. Чемпионом России стал «Краснодар». На второй строчке сезон завершил «Зенит», на третьей — ЦСКА.

Кузьмина Юлиана

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Деян Станкович
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ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
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