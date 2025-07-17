Станкович заявил, что «Спартак» и другие российские клубы заслуживают играть в Европе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что РПЛ стала бы еще сильнее, если бы российские команды соревновались за участие в еврокубках.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что лига стала бы еще жестче, еще сильнее, если бы команды сражались за первые пять мест, которые дают право играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас есть только чемпионат и кубок», — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.

По мнению тренера, такой клуб, как «Спартак», заслуживает играть в Европе. Он убежден, что российские команды могут конкурировать с европейскими клубами.

«Прошлый чемпионат был очень-очень интересным до самого конца, и в кубке, и особенно в лиге. Жаль, что мы отстали, но постараемся подняться как можно выше в этом сезоне. Но я повторю: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. Это престиж, это внимание. И такой клуб, как «Спартак», заслуживает быть в Европе», — добавил специалист.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ. Чемпионом России стал «Краснодар». На второй строчке сезон завершил «Зенит», на третьей — ЦСКА.

Кузьмина Юлиана