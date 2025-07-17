Станкович заявил, что «Спартак» и другие российские клубы заслуживают играть в Европе
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что РПЛ стала бы еще сильнее, если бы российские команды соревновались за участие в еврокубках.
Российские команды с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.
«Я думаю, что лига стала бы еще жестче, еще сильнее, если бы команды сражались за первые пять мест, которые дают право играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сейчас есть только чемпионат и кубок», — сказал Станкович в видео на YouTube-канале Nobel.
По мнению тренера, такой клуб, как «Спартак», заслуживает играть в Европе. Он убежден, что российские команды могут конкурировать с европейскими клубами.
«Прошлый чемпионат был очень-очень интересным до самого конца, и в кубке, и особенно в лиге. Жаль, что мы отстали, но постараемся подняться как можно выше в этом сезоне. Но я повторю: участие в еврокубках — это совсем другой уровень. Это престиж, это внимание. И такой клуб, как «Спартак», заслуживает быть в Европе», — добавил специалист.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ. Чемпионом России стал «Краснодар». На второй строчке сезон завершил «Зенит», на третьей — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
12
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0