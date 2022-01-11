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«Локомотив» хочет подписать Агаларова до закрытия трансферного окна

20:49
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«Локомотив» рассчитывает купить до закрытия зимнего трансферного окна нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, сообщает Metaratings.ru со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Указано, что клуб хочет компенсировать провал в переговорах по переходу Ивана Сергеева, который перешел в «Зенит».

Главным препятствием остается сумма, за которую «Уфа» планирует продать игрока: «Локомотив» не готов платить 10 миллионов евро и ожидает снижения цены. «Железнодорожники» хотят взять футболиста в аренду с возможностью дальнейшего выкупа.

В нынешнем сезоне нападающий уфимцев забил 13 голов в 18 матчах Тинькофф РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира.

Осенью футболист впервые в карьере был вызван в расположение сборной России, однако на данный момент не дебютировал за нее. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/lokomotiv-aktiviziroval-interes-k-agalarovu-1166905/

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Евгений Петров все материалы автора

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