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В «Спартаке» отреагировали на наказание за пост после матча с ЦСКА

13:24
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Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на решение Комитет по этике РФС, который наказал красно-белых штрафом в размере 60 тысяч рублей за некорректный твит в адрес ЦСКА. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее, мы естественно с уважением относимся к решениям Комитета по этике», — сказал Фетисов «СЭ».

В конце апреля после победы в дерби «Спартак» опубликовал в Twitter сообщение с текстом «Привет, конюшня, ну как твои дела?»

(Владимир Пушкарев)

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