Лебедев — о Сухине: «Из-за него мы не попали в Лигу чемпионов. За его поступки в мое время били морду»
Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал уход Станислава Сухины с поста начальника команды.
«Пришло новое руководство. Логично, что они хотят видеть на значимых постах в клубе других людей. Своих или более доверенных. Разве Сухина вносил какой-то вклад в победы? Кроме того, что из-за него мы провели матч с «Динамо» на чужом стадионе, он ничем не запомнился. Если бы не его идиотское поведение, мы могли попасть в Лигу чемпионов. Он сам прекрасно знал, что за такие выходки будет наказание. Это подстава. Я бы выгнал его в тот же день. Руководство решило дождаться конца сезона. За такие вещи во дворе в моем детстве били морду. Не вижу ничего страшного в его уходе. Возьмут нового начальника», — сказал Лебедев «СЭ».
В «Локомотиве» Сухина работал с марта 2017 года.
По информации «СЭ», функционер покинет свою должность по завершении контракта, договор с ним не будет продлен в рамках новой стратегии развития клуба.
(Владимир Пушкарев)
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