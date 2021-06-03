Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев прокомментировал уход Станислава Сухины с поста начальника команды.

«Пришло новое руководство. Логично, что они хотят видеть на значимых постах в клубе других людей. Своих или более доверенных. Разве Сухина вносил какой-то вклад в победы? Кроме того, что из-за него мы провели матч с «Динамо» на чужом стадионе, он ничем не запомнился. Если бы не его идиотское поведение, мы могли попасть в Лигу чемпионов. Он сам прекрасно знал, что за такие выходки будет наказание. Это подстава. Я бы выгнал его в тот же день. Руководство решило дождаться конца сезона. За такие вещи во дворе в моем детстве били морду. Не вижу ничего страшного в его уходе. Возьмут нового начальника», — сказал Лебедев «СЭ».

В «Локомотиве» Сухина работал с марта 2017 года.

По информации «СЭ», функционер покинет свою должность по завершении контракта, договор с ним не будет продлен в рамках новой стратегии развития клуба.

(Владимир Пушкарев)