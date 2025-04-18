«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за использование болельщиками петард

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Петербургский клуб наказан за использование болельщиками двух петард на матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). В «Зените» сообщили, что фанаты задержаны и привлечены к ответственности.

После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.