Корнеев — о победе «Зенита»: «Краснодар» просто забыл выйти на поле»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Зенит» прошел катком по «Краснодару». Все их лидеры во главе с Глушенковым были на высоте и сделали прекрасно свою работу. «Краснодар» просто забыл выйти на поле. Это была, без сомнения, одна из лучших игр сезона «Зенита»!» — сказал Корнеев «СЭ».

«Зенит» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка. Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.