«Акрон» и «Спартак» встретятся в чемпионате России 19 апреля

«Акрон» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в субботу, 19 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Акрон» — «Спартак» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 14.25, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Спартак» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

После 24 туров «Акрон» с 28 очками занимает девятое место в таблице премьер-лиги, «Спартак» с 47 очками делит третье место с ЦСКА.

Тольяттинцы в предыдущем матче обыграли «Факел» (1:0), а спартаковцы на своем поле уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).