РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Как стало известно «СЭ», РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Организация вводит штраф за данные выкрики по статье 112 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Отметим, что Дисциплинарный регламент также не может быть изменен по ходу сезона.

4 августа Mash сообщил, что РФС ввел отдельный штраф за данную кричалку.

