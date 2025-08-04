Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 14:55

РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Организация вводит штраф за данные выкрики по статье 112 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Отметим, что Дисциплинарный регламент также не может быть изменен по ходу сезона.

4 августа Mash сообщил, что РФС ввел отдельный штраф за данную кричалку.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • chimega

    Т.е. слово "позор" - оскорбление? Бред! Позор - "оценка действия, поступка или поведения человека, группы людей, и другое, ставшее известным, наглядным и оценённым другим человеком или группой людей"

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    Отдельный штраф - это абсурд. А вот поднять цены именно в этом случае- можно. За явную провокацию, попытку давления на конкретный клуб, нарушение фэйр плэй и тп. Чтобы клубы не пускали на матч своих визгунов, тк дорого встанет.. А еще б расследование провести не мешало. Кто действительно всё это запустил, проплатил и организовал. Выяснилось бы скорее всего, что за этой всей темой явно торчат поросячьи уши.. Да и свин Икс пресс визжит тут явно не за спасибо.. Но куда там, подсвинки из РФС убеждают, что история стихийная..

    05.08.2025

  • Борис Игоревич

    ЛГБТшка памперс как всегда бредит. Конечно, никто не предъявит игрокам клуба за ту историю. тем более, что они сменились несколько раз. а вот клубу - имеем право! и нам плевать как-то, червь там, ни червь.. опозорилась свинина на все времена. Да и Титьке брамантанной вслед кричат.. и будут, пока жив. цена взятой на себя вины.

    05.08.2025

  • Сергей Новиков

    Как не кричи "халва халва"....

    05.08.2025

  • _моро

    памперс) свинота и здесь оправдвние находит)

    05.08.2025

  • Lars Berger

    Почему ты всё время пишешь о "Спартаке"? Почему бы тебе не сосредоточиться на своем ЦСКА? Ну, серьезно... Смешно выглядит) Чуть что - " Спартак", "Спартак", " Спартак"... Комплекс какой-то?)

    04.08.2025

  • Старшой0754

    Ты г....н по жизни.

    04.08.2025

  • spartsmen

    а зря, было бы интересно.

    04.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    походу ушлепаны эти проклятые и вылавливают именно поэтрму сейчас всех доходяг малоизвестных реперов и блогеров, и на интервью с ними за шкирку горе-корреспондентов местных тащат...

    04.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    а они русские? в каком поколении?

    04.08.2025

  • treider

    Понимают, что против всего народа не попрешь, и отделные официальные преференции этому ЗПР предоставлять не будут. Итак уже народ перестает на футбол ходить, когда большинство результатов ЗПР и кто будет дутым чемпионом - уже понятны изначально. Почти все так говорят. Но все равно будут штрафовать по этой статье 112. Позорники, имхо.

    04.08.2025

  • lvb

    Таки я об этом и написал. Виновны врачи, Червиченко и Чернышов. Ты сейчас это подтвердил). Спасибо за понимание). Игроки НЕ знали что им дают и НЕ могли знать.) Тогда в чем их до сих обвиняют во всяких пабликах и на форумах? Ведь это же явный бред, мой друг)

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    А с чего вдруг до сих пор виноват? Егор понёс наказание. Предположу, что он всю вину взял на себя. Наказывали ли клуб уже и не помню. И потом, в вопросах допинга, не мог врач действовать самостоятельно, без ведома руководства и тренерского штаба. Тем более, что глотала вся команда.

    04.08.2025

  • lvb

    Степкин, тебе нравится 90 минут слушать "конюшня", "конина", или "пони"? Ты мазохист)))

    04.08.2025

  • lvb

    Футболист таблетку сожрал сам, по своей инициативе? Нет, врач дал, сказал "Пей, это необходимо". Откуда взялась таблетка, ее футболист купил? Опять нет. Клуб должен был устроить расследование, привлечь правоохранительные органы. Ничего не было сделано, только вречей уволили. Почему? Потому что Червь в результате расследования оказался бы обвиняемым. Как и Чернышов. Футболисты-потерпевшие, жертвы. Но их обвиняют до сих пор. Это правильно? Червя и Чернышова давно нет в клубе, с 2004 года. Виновные ушли. Но клуб до сих пор виноват. Это правильно?

    04.08.2025

  • Степочкин

    Это ящик Пандоры. Я бы так на месте клубов РПЛ не радовался. Орать можно в 2 калитки. Ну например тот же Зенит вывесят банеры с хрюшами и будут орать на своем многотысячном стадионе например "Спартак свиньи" весь матч. За это точно КДК не накажет. "Бомжи" и "бакланы" не так обидно как слышать 90 мин "свиньи". Все эти кричалки от недалекости ума, орущие подобного рода кричалки ребята одного рода племени с Соболевым, петушиные братья можно сказать. Кто позор, а кто нет в конце сезона показывает таблица. Я вот не припомню кричалок в адрес Краснодара за то что первый круг прошлого сезона им "помогали" судьи или за то что у них весь сезон выходит 9 иностранцев в старте. Да плевать мне на Галицкого, у меня своя команда. Или где кричалки в адрес Оренбурга, за то что могли сделать предложение РФС отыграть матч с Уралом для определения кандидата в РПЛ но тупо промолчали и вошли в РПЛ просто так.

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Они были на тот момент работниками клуба? Были. Занавес. Футболиста поймали на допинге. Не задача РФС выяснять, кто и как принимал запрещённый препарат. Это должны выявлять уже в клубе. Когда "Гулливер" залепил Гранату, наказали клуб, а не этого балбеса.

    04.08.2025

  • lvb

    Ты не ответил на мой вопрос. И я поименно назвал тех кто должен сидеть, за "причинение вреда здоровью" и "незаконные манипуляции медицинскими препаратами(бромантан-медицинский препарат) , без уведомления пациентов " Это статья и не одна. Все это делал НЕ клуб, а группа лиц по предварительному сговору.

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Привет! Вот интересно ты рассуждаешь. А что, игроки, врачи, работники не имели к клубу никакого отношения?

    04.08.2025

  • lvb

    Привет, Юлич). Я насчет бромантана)). Как думаешь, игроки сами с умыслом жрали оную гадость или их этим врачи кормили, под видом "нужных таблеток", с ведома Червиченко и казла Чернышова? Коли второе.. так с какого бодуна сие вешают на клуб более 20 лет? Есть конкретные виновние, их нуно судить и сажать. Щукина, Кадулина(не уверен что правильно написал), это врачи. И червя с казлом)

    04.08.2025

  • lvb

    "«Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений»(с) Хотелось бы получить разъяснение от г-на Дюкова- в каком месте оной фразы имеют место быть ненормативная лексика и оскорбительные выражения? Я их не обнаружил))) По мне клубам РПЛ пора обратиться с коллективной жалобой в суд и потребовать лингвистической экспертизы оной фразы в РАН РФ))). А то платят покорно штрафы за бред, аки потерпевшие, в стиле " Берите. берите, Вам же нужнее эти деньги. А то нищенствуете, Никиту кормить нечем, а Дюкова постричь не выходит")).

    04.08.2025

  • Leonard Leonard

    Кто-то додумался: народ запретить невозможно. Хоть пусть обштрафятся, кричать то , что в душе всё равно будут. Присоединяюсь. Думаю- судьям надо поостеречься: скоро их бить начнут за угодливость Зениту. Если найдут кого, так он станет героем. «Проблемы надо искать в себе», говаривал Антибиотик. Но маргиналом от Зенита образование не позволяет.

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Да уж... А вот наглотались бы в Зените бромантана, или какой-нибудь футболист "одолжил", какому-нибудь судье бабосиков, или если бы зенитовские болельщики размахивали на стадионах красно-коричневыми тряпками со свас..тикой, вот тогда бы ни на одном стадионе никто бы про позор и не кричал.

    04.08.2025

  • h r

    Если делаетe ставки -> bets-info.ru

    04.08.2025

  • Алексей Королёв

    Так оно и есть.

    04.08.2025

  • _моро

    чушь какая. ну кричат и кричат, собака лает - ветер носит....

    04.08.2025

  • Андрей

    Здравое решение

    04.08.2025

  • оппонент

    Невдомёк нашим руководителям, что если все орут, то что-то в этом есть. Заткнуть рты штрафами пока не получается.

    04.08.2025

  • Haiaxi

    Забыли статью отметить хэштегом #ЗПРФ

    04.08.2025

  • Sergey Sparker

    Зенит позорное дно российского футбола! Дно днищенское, дно позорное, дно голубое!

    04.08.2025

  • Derbist

    В этой кричалке вся их популярность

    04.08.2025

  • Сергей Макурин

    Клоуны. Скоро на каждую кричалку прейскурант составят. У чинуш рфс с русским непорядок, с каких пор слово позор стало оскорбительным.

    04.08.2025

  • Loel1

    Господи!Какое же позорище этот рфс!Будет,что правнукам рассказать.

    04.08.2025

  • mr.objectivity

    А где в этой кричалке ненормативная лексика или хоть одно оскорбительное выражение? Или оскорбительным выражением является "российский футбол"? Пожалуй, соглашусь

    04.08.2025

  • Slim Tallers

    Можно на каждом стадионе вывесить такой баннер. Тогда и кричать не придётся.

    04.08.2025

  • как вы оригинальны.

    04.08.2025

  • EasyRider_SM

    зинит - позор Российского футбола!

    04.08.2025

  • richardford

    Клал я на всех кто это кричит.

    04.08.2025

  • Урусов

    Интересно, все кто кричит по всей Стране о позоре, тоже считают, что зенит популярнее Спартака?

    04.08.2025

  • fell62

    Признали очевидное ? ))))

    04.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Каждой кричалке - свой штраф!

    04.08.2025

  • Фёдорыч

    Эту правду не задушишь,не убьёшь!

    04.08.2025

  • пражанин

    шедевр следует отлить в граните

    04.08.2025

    • Орлов: «Семаку не хватает метода кнута? Но он же дал результат: шесть чемпионств «Зенита»

    Грузинский полузащитник Бедоишвили стал игроком «Пари НН»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости