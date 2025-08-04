Грузинский полузащитник Бедоишвили стал игроком «Пари НН»

«Пари НН» объявил о переходе грузинского полузащитника Вахо Бедоишвили.

21-летний вингер подписал трехлетний контракт с клубом. Нижегородцы выкупили права на футболиста у грузинского «Орби».

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также выступал за «Гареджи» на правах аренды. На его счету 18 матчей в чемпионате Грузии, 3 гола и 3 результативные передачи.

