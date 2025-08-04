Орлов: «Семаку не хватает метода кнута? Но он же дал результат: шесть чемпионств «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— По-прежнему радует «Локомотив». Эта команда будет вызывать симпатии общественности. Там играют русские ребята. Причем играют в атаку, забивают, побеждают. Здорово поработал в межсезонье Михаил Галактионов. Желаю ему успехов. Он ищущий специалист. У него футболисты прогрессируют, прибавляют. Это же заметно. Галактионов — интеллигентный. Он не применяет метод кнута. Все пытается донести до ребят через сознание. Семак, к слову, такой же. Считаете, Сергею Богданычу не хватает как раз жесткости, кнута? Постойте. Но он же добился результата. Шесть раз чемпионом становился, — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 3 туров. «Локомотив» (9 очков) лидирует в чемпионате России.