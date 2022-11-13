Точилин: «Забили ровно на столько, чтобы победить»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

«Не сложилось несколько моментов, но довольны тем, как сложился первый тайм. Забили ровно на столько, чтобы победить. Теперь переключаемся на Кубок», — сказал тренер.

«Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате России и идет девятым в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Сочинцы в следующем туре, который пройдет после зимней паузы, примут ЦСКА.