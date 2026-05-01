Ренат Сабитов вошел в штаб Гаранина в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вошел в тренерский штаб «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

40-летний специалист назначен старшим тренером клуба. Ранее Сабитов входил в штаб «Космоса» и ФК «Олимп-Долгопрудный». По ходу карьеры футболиста он выступал за «Сатурн», «Спартак», «Химки», «Томь», «Сибирь», саратовский «Сокол», «Мордовию» и ФК «Долгопрудный». Сабитов завершил карьеру в 2022 году.

29 апреля «Пари НН» объявил, что Вадим Гаранин стал новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Алексея Шпилевского, который официально покинул клуб днем ранее.

За три тура до окончания чемпионата нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах «Пари НН» сыграет с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).

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