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1 мая, 16:47

Ренат Сабитов вошел в штаб Гаранина в «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вошел в тренерский штаб «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

40-летний специалист назначен старшим тренером клуба. Ранее Сабитов входил в штаб «Космоса» и ФК «Олимп-Долгопрудный». По ходу карьеры футболиста он выступал за «Сатурн», «Спартак», «Химки», «Томь», «Сибирь», саратовский «Сокол», «Мордовию» и ФК «Долгопрудный». Сабитов завершил карьеру в 2022 году.

29 апреля «Пари НН» объявил, что Вадим Гаранин стал новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Алексея Шпилевского, который официально покинул клуб днем ранее.

За три тура до окончания чемпионата нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах «Пари НН» сыграет с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).

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Источник: ФК «Пари НН»
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Ренат Сабитов
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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