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Сегодня, 08:45

Ренан думал, что главный соперник «Зенита» — ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан (слева) в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, что считал ЦСКА главным соперником своей новой команды.

— Традиционный вопрос для всех новичков: знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

— ЦСКА?

— ЦСКА — тоже принципиальный соперник, но главным считается «Спартак».

— Да? Буду знать!

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. Он полностью провел матч 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) и не отличился результативными действиями.

«Зенит» сыграет против «Спартака» в 26-м туре РПЛ. Матч состоится 7 мая и начнется в 18.00 (мск).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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