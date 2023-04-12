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Сегодня, 08:15

Ренан — о рискованном дриблинге: «Мне сказали, чтобы я подходил к этому ответственно»

Ренан объяснил, откуда у него хорошие технические данные
Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал о своем дриблинге.

— У тебя прекрасная левая нога — на твой взгляд, это больше талант или мастерство? Как ты тренируешь длинные передачи?

— Талант во владении левой ногой точно есть, а посредством тренировок я его стараюсь развивать. Я постоянно задействую ее в тренировочном процессе.

— В детстве тебя не взяли в восемь футбольных школ из-за щуплого телосложения. Сейчас ты уже профессиональный футболист, но внешне все равно выглядишь худым. Как ты работаешь над массой?

— Для меня важно сохранить легкость. Мне комфортно с тем весом, который у меня есть. Пока что в планах нет набора массы.

— Первые недели в «Зените» показали, что ты любишь рисковать и лезть в дриблинг даже будучи последним защитником перед воротами. Как к твоим финтам относится тренерский штаб? Тебя не просят делать их пореже?

— Мне сказали, чтобы я подходил к этому со всей ответственностью — чтобы я шел в дриблинг только в тот момент, когда полностью уверен в том, что это не повлечет за собой никакого риска для команды. Если я решаюсь на это, должен быть уверен в том, что момент подходящий. Я ко всем мнениям прислушиваюсь и просто рассчитываю, что буду продолжать прогрессировать и улучшать игру в этом компоненте.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. 19-летний бразилец принял участие в шести матчах команды из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

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И К Ж
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