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Сегодня, 09:00

Ренан — об интересе «Реала»: «Это значит, что я иду верной дорогой»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как относится к информации об интересе к нему со стороны «Реала».

— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь. Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.

— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. В начале февраля появилась информация о том, что 19-летним бразильцем интересуется «Реал», который готов предложить за футболиста 40 миллионов евро.

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ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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