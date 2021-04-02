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Рекечинский считает, что у «Ротора» есть шансы обыграть «Локомотив»

15:50
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Мы в полной боевой готовности. Все игроки в строю и готовы играть. Команда настраивается на победу. Я считаю, что мы можем бороться, до начала матча шансы есть всегда», — сказал Рекечинский «СЭ».

Матч «Ротор» — «Локомотив» пройдет в Волгограде 3 апреля, в субботу. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

(Вероника Ротенберг)

Ротор — Локомотив

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