Рекечинский считает, что у «Ротора» есть шансы обыграть «Локомотив»
15:50
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«Мы в полной боевой готовности. Все игроки в строю и готовы играть. Команда настраивается на победу. Я считаю, что мы можем бороться, до начала матча шансы есть всегда», — сказал Рекечинский «СЭ».
Матч «Ротор» — «Локомотив» пройдет в Волгограде 3 апреля, в субботу. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.
(Вероника Ротенберг)
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