Деспотович может пропустить матч «Рубина» против «Сочи»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «СЭ» о состоянии нападающего команды Джордже Деспотовича.

«Деспотович получил травму в последней игре перед отъездом в Сербию. Мы заранее уведомили тренерский и медицинский штабы о наличии травмы. При подготовке к матчу сборной он пытался тренироваться, но когда боли участились, его отправили в Россию. Сейчас мы восстанавливаем его в штатном режиме. Он тренируется, но неизвестно, выйдет ли на поле в следующей игре. Все зависит от решения тренера», — сообщил Сайманов «СЭ».

Деспотович был вызван в сборную Сербии для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022, но из-за травмы не смог провести ни одной игры.

Матч 24-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля, начало — в 16.30 (мск).

(Ангелина Коляда)