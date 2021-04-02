Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в «Спартаке»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своей первой зарплате в футболе и о том, как понял, что хочет стать профессиональным футболистом.

«Вообще не представлял себе этого. В первый раз понял, когда попал в дублирующий состав. Нас туда перешло человек 13, сказали, что мы чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие! Когда в первый раз получил зарплату — не помню, 400 или 500 долларов — подумал: «Ничего себе, за это еще и платят?». Ты получаешь деньги за то, что любишь с детства», — сказал Дзюба в ролике, опубликованном в Twitter «ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге».

Самым тяжелым периодом форвард назвал переход из юношеского футбола в мужской.

«Я как-то сразу это осознал. Ты попадаешь в дубль, видишь, как играют старшие, спускаясь с основы, и понимаешь, что это другое».

Дзюба — воспитанник «Спартака», он принадлежал команде до июля 2015 года. С лета 2015 года форвард выступает за «Зенит».