«Ребята хорошо подвигались». Гончаренко подвел итоги ничьей с «Ротором»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Ротором» (0:0).

— Мы получили игровую практику, заполнили эту паузу, которая у нас образовалась между чемпионатами, — сказал Гончаренко в интервью Youtube-каналу клуба. — Ребята хорошо подвигались, устали в конце, потому что мы не снижали нагрузку. Мы хорошо знаем возможности ребят.

Я небольшой любитель выделять кого-то, но Мариу Фернандеса нельзя не выделять. С теми объемами работы, с теми обострениями, с той надежностью в защите — он всегда великолепно смотрится.

— Как оцените короткую паузу между чемпионатами?

— Нельзя тут найти какой-то плюс или минус. На данный момент, может быть, нам даже в плюс, потому что мы находимся в хорошем игровом тонусе.