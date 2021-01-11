Ребров рассказал, как поступают со старыми собаками хаски

Вратарь «Спартака» Артем Ребров на своей странице в Instagram сделал новую публикацию. В ней российский голкипер рассказал, как совершил поездку на упряжках в Карелии.

«Один занимательный факт буквально пробил меня. На вопрос, что делают с собаками, которые немолоды и в силу возраста не могут добиваться высочайших результатов? Инструктор ответил не сразу, дав публике порассуждать. Ответы были разные: «Отдыхают», «Фотографируются», «Катают детей»...

Однако истина меня удивила и что-то напомнила. И так, ответ инструктора звучал следующим образом: «На самом деле, возрастные хаски очень важны. Они помогают молодым собакам правильно распределять темп, показывают своим примером, как не запутаться в поводьях, при этом поддерживают себя в хорошей форме. Казалось бы, собаки. Но даже у животных есть преемственность, связь стариков, передающих знания более молодым собратьям. Все должны идти своим чередом и меняться постепенно», — написал Ребров.

Возможно, этим самым постом 36-летний вратарь сравнил опытных собак с продлением контракта со «Спартаком» до лета 2022 года.