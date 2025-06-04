ЦСКА продлил контракт с Торопом до 2030 года
ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем Владиславом Торопом.
Новое соглашение действует до лета 2030 года. Предыдущий договор 21-летнего вратаря с клубом истекал летом 2026-го.
В сезоне-2024/25 Тороп провел за ЦСКА 13 матчей и в 9 из них сыграл на ноль. Всего за московский клуб вратарь провел 40 матчей.
Источник: ФК ЦСКА
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|19
|
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|6
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|2
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|19
|
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|9
|5
|4
|0
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|19
|
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|0
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|4
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|9.10
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|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
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|- : -
|10.10
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Педро
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|4
|
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|2
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|1
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