ЦСКА продлил контракт с Торопом до 2030 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем Владиславом Торопом.

Новое соглашение действует до лета 2030 года. Предыдущий договор 21-летнего вратаря с клубом истекал летом 2026-го.

В сезоне-2024/25 Тороп провел за ЦСКА 13 матчей и в 9 из них сыграл на ноль. Всего за московский клуб вратарь провел 40 матчей.