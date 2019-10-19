Раздевалка «Зенита» после матча с «Ростовом». Игроков поздравили Миллер и Кокорин

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Ростов» со счетом 6:1. После окончания встречи «Зенит» выложил в Twitter видео, на котором показано, что происходило в раздевалке после матча.

Футболистов зашел поздравить председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Также партнеров по команде навестил нападающий Александр Кокорин, который пока не может играть за «Зенит», так как не заявлен за команду.

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