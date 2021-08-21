Рауль Рианчо: «Вернусь ли, если уволят Виторию? Немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью красно-белых с тульским «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре Тинькофф РПЛ.
— Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется, — сказал Рианчо «СЭ». — Дайте ему поработать. Думаю, нужно набраться терпения, тогда и результаты придут.
— Но, как мы знаем, руководство «Спартака» не особо обладает терпением. Если Руя Виторию уволят и вам предложить стать снова тренером красно-белых, вы согласитесь?
— «Спартак» — отличный клуб. Думаю, очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет.
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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