Рауль Рианчо: «Вернусь ли, если уволят Виторию? Немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью красно-белых с тульским «Арсеналом» (1:1) в 5-м туре Тинькофф РПЛ.

— Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется, — сказал Рианчо «СЭ». — Дайте ему поработать. Думаю, нужно набраться терпения, тогда и результаты придут.

— Но, как мы знаем, руководство «Спартака» не особо обладает терпением. Если Руя Виторию уволят и вам предложить стать снова тренером красно-белых, вы согласитесь?

— «Спартак» — отличный клуб. Думаю, очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет.

После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.