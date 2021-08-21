Федотов: «При подготовке к матчу с «Крыльями» были отравления, но это внутреннее дело «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).
«При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата. Нет ребят? Это мышечные травмы. Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование», — сказал Федотов.
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне. Самарцы набрали 4 очка и занимают 14-ю строчку.
Сочинцы прервали серию из трех побед подряд. У команды осталось 9 очков (4-е место).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю