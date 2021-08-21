Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром после матча с «Крыльями»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, о чем разговоривал с арбитром после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).
«Что сказал арбитру после эпизода с рукой? Поблагодарил за судейство. Он объяснил ситуацию тем, что рука находилась в опоре, на земле. Он эпизод видел и не мог не видеть того, что ее в опоре не было», — сказал Федотов.
«Крылья Советов» одержали первую победу в чемпионате, самарский клуб располагается на 14-м месте в таблице, набрав 4 очка, «Сочи» идет на четвертой позиции с 9 очками в активе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Oleg_SM
"Если судья не дал пенальти, значит его не было" - В. Федотов.
21.08.2021
fatka
Федот,да не тот...
21.08.2021
0.5 под огурец
Федотов, как тренер, вроде не плохой. Но нытик ещё тот
21.08.2021
НХЛ-СИЛА
По стопам Семака идёт, проиграл, надо обсуждать судейство...
21.08.2021