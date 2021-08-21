Владимир Федотов рассказал о разговоре с арбитром после матча с «Крыльями»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, о чем разговоривал с арбитром после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Что сказал арбитру после эпизода с рукой? Поблагодарил за судейство. Он объяснил ситуацию тем, что рука находилась в опоре, на земле. Он эпизод видел и не мог не видеть того, что ее в опоре не было», — сказал Федотов.

«Крылья Советов» одержали первую победу в чемпионате, самарский клуб располагается на 14-м месте в таблице, набрав 4 очка, «Сочи» идет на четвертой позиции с 9 очками в активе.