РПЛ опубликовала расписание матчей двух последних туров первого круга

Стало известно расписание матчей 14-го и 15-го туров чемпионата России сезона-2025/26. Игры состоятся в конце октября — начале ноября.

14-й тур

31 октября (пятница)

19:00 ЦСКА — «Пари НН»

1 ноября (суббота)

17:45 «Рубин» — «Динамо» (Москва)

17:45 «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

20:15 «Зенит» — «Локомотив»

20:15 «Ростов» — «Акрон»

2 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» — «Сочи»

17:00 «Балтика» — «Ахмат»

19:30 «Краснодар» — «Спартак»

15-й тур

8 ноября (суббота)

14:00 «Динамо» (Москва) — «Акрон»

16:30 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

16:30 «Пари НН» — «Рубин»

19:00 «Сочи» — «Ростов»

9 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

15:15 «Локомотив» — «Оренбург»

17:30 «Ахмат» — «Спартак»

19:45 «Балтика» — «Краснодар»

После 10 туров в чемпионате России лидирует ЦСКА с 21 очком. На втором месте располагается «Локомотив» (20), на третьем — «Краснодар» (20).