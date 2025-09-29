Семин: «У «Спартака» хороший подбор игроков. Это позволяет им бороться за самые высокие места»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» последние результаты «Спартака».
«У «Спартака» очень хороший подбор игроков. Это позволяет им бороться за самые высокие места. Угальде вернулся в прежнюю форму и стал регулярно забивать за команду. «Спартак» провел отличный матч против «Пари НН», — сказал Семин «СЭ».
«Спартак» после десятого тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.
Новости