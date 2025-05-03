Футбол
3 мая, 21:50

Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в пятницу руководство «Локомотива» провело встречу с тренерским штабом Михаила Галактионова на базе в Баковке. По итогам совещания тренерскому штабу была выражена поддержка со стороны руководителей команды.

Ключевым посылом руководства стало желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона. На текущий момент руководство «Локомотива» не рассматривает смену главного тренера.

Ранее «Локомотив» лишился шансов на чемпионство после ничьей в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) и вылетел FONBET Кубка России, уступив во втором этапе 1/2 финала Пути регионов тому же «Ростову» (0:2).

В субботу, 3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками.

Контракт Михаила Галактионова с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.

Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • кампо

    Семин будет продолжать взятый курс на развитие своих талантов? Вряд ли...

    05.05.2025

  • александр Тарасов

    ".. тренер Локо имеет свою игру"!? Где бы ее увидеть?

    05.05.2025

  • Pele Peleevich

    В первые пару сезонов, скорее всего не станет, но и из тройки не выпадет.

    04.05.2025

  • Pele Peleevich

    А они, что из сигаретного ларька приходят? В 2005 году, когда Семин принял сборную, Локомотив, с Эштрековым, шел на 1-ом месте с очень приличным отрывом. В первых числах августа, я летел в Москву и разговорился с соседом по креслу, как оказалось, заядлым болельщиком Локомотива. Он, в восторге от того, что Локо на первом месте, уже предвкушал очередное чемпионство. Я тогда с ним поспорил на бутылку Курвуазье, что если Локомотив удержится на 3-ем месте, в итоге, будет большим чудом. Удержался. Чудом. Коньяк он мне поставил. Галактионов, в точности повторил ошибки Эштрекова. Начиная с 2000-го года, у Семина не было ни одного серьезного функционального провала. Максимум 2-3 игры. Достаточно вспомнить, как Палыч подводил Хвичу к основе - 10, 15, 20 минут, не больше. Хоть Хвича и забивал...

    04.05.2025

  • вперёд Спартак!

    Всё правильно. Какой смысл убирать Галактионова при отсутствии финансирования на трансферы? Место в таблице у Локомотива выше места в объёмах финансирования команд, поэтому претензии со стороны руководства выглядели бы глупо. Претензии болельщиков? Пусть сначала найдут лучшее чем сегодня финансирование, а потом требуют более высоких мест. Кто лучше Галактионова сможет работать с молодёжью Локомотива?

    04.05.2025

  • анатолий еремин

    А вот я делю,Божовичу давали шансы и в Локо и в Динамо,а вот Юрана дальше Химок и Пари НН не пускают.Шалимов не сказать что провалился с Краснодаром 4 место,что для 2016 года для Краснодара вполне нормально,а дальше сплошь аутсайдеры Химки, Ахмат ,Урал.теперь вот безнадежный Факел.Мусаева в прошлом сезоне когда заменил тренера из бывшей Югославии как только не склоняли и физруком кстати тоже называли. Спартак вообще отдельная история.Кроме Аленичева кого только не было Ваноли Абаскаль,Кононов,Каррера. Не ставлю в этот список Виторию и Тедеско они и до Спартака результатов добивались. И как не быть удивленным если вы сказали, Личка тренер,а Галактионов баранов пасет.

    04.05.2025

  • hant64

    Деметрио, посередине:grin::grin:

    04.05.2025

  • hant64

    Анатолий, наверное, будешь удивлён, но никогда не делю тренеров по национальности или их стране проживания. Я просто не обращаю на это внимание, а только на то, что из себя человек представляет именно как специалист. Но доказывать это не собираюсь - толще у тебя в руках хрен, или тоньше - мне глубоко похрен)).

    04.05.2025

  • Славомудр Приморский

    "желание видеть цельную и коллективную игру команды"(цы) - я так понимаю, они полностью удовлетворены вчерашней цельной и коллективной игрой против безнадёжного аутсайдера?.. )))

    04.05.2025

  • анатолий еремин

    Ответ прост Галактионов со скудным ресурсом, даже по Российским игрокам ресурс Галактионова скуден, тренер Локо имеет свою игру. Спартак взял Рябчука за 5млн Солари За 10 Ливая за18,Барко за 14,Угальде за 13,и набрал больше на 4 очка,Динамо потратило немногим меньше и впереди на одно очко. Вывод Хрен в иностранных руках для вас всегда толще чем свой.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Так Личка тренер или физрук?))) Но игра Динамо ужасна. Проигрыши Спартаку, Краснодару уже просто норма, там десяток матчей. Теперь добавились проигрыши ЦСКА и Зениту. Его игра очень примитивна. Да, она нравится болельщикам, Динамо само играет(бездумно в обороне, за это и наказывают) и другим дает. И если с аутсайдерами это вроде более менее прокатывает, то набранные 4 очка в десятке матчах с командами из 6 лидеров это катастрофа!!!

    04.05.2025

  • Спринт

    Выразили всемерную поддержку .. значит вскоре выпишут увольнительный бегунок. Примета энта в РПЛ действует неукоснительно.

    04.05.2025

  • maksim90

    А Муслина освободили после того, как Локомотив вщзглавил чемпионат.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Репа может и паренная. Но у меня противоположное мнение. Галактионов выжимал из ребят все что мог. Но состав у Локо не выше 6 места, на котором они собственно и находятся. Недавно Локо обыграл Динамо. И где был тренер Личка??? Почему физкультурник его обыграл??? Ваш ответ совершенно ничего не объясняет, кроме ваших эмоций по отношению к Галактионову. А это не верно!

    04.05.2025

  • m_16

    Для некоторых любой российский тренер является физруком.

    03.05.2025

  • Деметрио

    А где эта грань, между тренером и физруком?!

    03.05.2025

  • кампо

    Что значит приходят? Их приводит и встраивает в игру главный тренер. Сами они могут в соседний ларек сходить за сигаретами. Осенью Локо почему-то не казался дворовой командой, сейчас просто спад в игре. Локо итак прыгнул выше головы. Вы вспомните свои ощущения после ухода Глушенкова, Рифата, Миранчука и других. Сейчас Локо готовится к следующему сезону, могут выстрелить Годяев, Раков, на подходе из молодежки еще есть таланты, кто же их будет встраивать? Семин?

    03.05.2025

  • hant64

    Ответ прост, как пареная репа - Личка тренер, Галактионов если не физкультурник, то гораздо ближе к нему, чем к тренеру. И да, конкретно по Личке, есть одна версия, которая может оказаться весьма близкой к истине: после упущенного чемпионства в прошлом году, Личка пообещал руководству в этом сезоне исправиться, и его оставили. Как уж он там убедил всех, не знаю, но, зная, что Динамо имело шанс стать чемпионом впервые с 1986 года, Личка мог быть уволен сразу же после матча с Краснодаром, в Динамо 60 лет ждут чемпионства. Но, как видим, Марцел не справился, и последней каплей стало поражение от Спартака в кубке.

    03.05.2025

  • AnTaras

    Они встретились, по карманам мелочь посчитали, и поняли, что на неустойку не хватает:grinning:

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Либо дело в копеечной зарплате, либо в большой неустойке, либо не понятно зачем происходит этот цирк. Вы недоумки ищете плюсы в чем? (При всём уважении к Оренбургу) если команда не в состоянии его обыграть и игры нет в принципе, то чем занимается тренер? В чем его задачи? Подвепать руководству? Пусть тренирует женский футбольный клуб

    03.05.2025

  • AnTaras

    Не вылетели. Но, если устраивает такая игра и место, то пожалуйста.

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Можно вопрос. Вот тут многие Личку защищали, говорили, что руководство Динамо допускает просто глупейшую ошибку. А вы пишите, что нужно уволнять Галактионова. Впринципе Динамо и Локо идут одинаково. Но все-таки состав Динамо посильнее чем у Локо. Команды разделяет одно очко и не факт что Динамо будет выше по итогам(хотя какая разница 5 или 6) Что не так? Почему руководство Динамо дураки уволняя Личку, а руководство Локо дураки, что не уволняют Галактионова?

    03.05.2025

  • Artorixus

    Ну, если боссы Локо выразили поддержку Галактику, значит его ждёт участь Лички.

    03.05.2025

  • krasl

    вы и перед началом этого сезона говорили, что вылетит и что в итоге

    03.05.2025

  • Сон Морфей

    и немцы хихикают в сторонке

    03.05.2025

  • Сон Морфей

    Походу тётя Оля и Кикнадзе не уходили))

    03.05.2025

  • krasl

    я честно говоря сомневаюсь,что семин с этим составом станет чемпионом, ну допустим станет 4м и что это принципиально меняет

    03.05.2025

  • Pele Peleevich

    Я понимаю - все эти чиновники в РЖД и Локомотиве высоко сидят, далеко глядят! Но я не понимаю, они на столько тупы, что не видят очевидного? Можно не знать футбол, можно не разбираться в нем досконально, но не видеть того, что Локомотив без Семина - дворовая команда, может только абсолютно слепой. И что самое главное - Семин приносил в кассу клуба гораздо больше, чем клуб тратил на трансферы. Сколько заработал Локомотив за последние 5 лет? Гроши? Ничего? А сколько истратил? То, что в Локо сегодня много молодежи - это не плохо. Плохо то, что эти футболисты приходят из молодежки лучше, чем играют в следующем сезоне. И это лишний раз показывает насколько слабый тренер Галактионов. Он уже давно достиг предела своей некомпетентности.

    03.05.2025

  • krasl

    Локомотив все правильно делает, пусть работает с молодежью

    03.05.2025

  • Bor0da4-3

    Перспективы у Галактионова нет и не будет. Я думаю, ему просто дадут возможность доработать до конца сезона. Осталось чуть чуть. Ждём-с.

    03.05.2025

  • кампо

    Станковичу, Тедеске, Абаскалю и другим же дают, а почему нашему нельзя? Вообще нормальный тренер всю жизнь учится...

    03.05.2025

  • кампо

    Вот и хорошо! Не надо нам шараханий. Раз установили курс на россиян и выпускников академии, так не сходите с него.

    03.05.2025

  • Pele Peleevich

    Был такой, в советское время, анекдот: бабушку спрашивают - вы за коммунистов или за ученых? Бабушка отвечает - за ученых, сынки, за ученых. - А почему? - Да потому, что они сначала на собаках пробуют...

    03.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Н-даа.. А что встречались-то ?? Не спроста это..

    03.05.2025

  • kpmanager

    Пересмотрите последнюю встречу с руководством.. Ставка рефенансирования высокая, стоимость заемных средств высокая, кредиты не доступны. Средства спонсора ограничены содержанием первой команды. Спонсоров не то чтобы много.... итд Используем, что есть. Что не твк?

    03.05.2025

  • Pele Peleevich

    Эх, если б только это было дебилизмом...

    03.05.2025

  • Apple User e6e388

    Если там декларировали так же,как ты пишешь,то жаль и их,и тебя,трансфрная молодеж…

    03.05.2025

  • Nikolaevich

    кстати да,Серёжа Овчинников,100% решение:muscle:

    03.05.2025

  • Nikolaevich

    ок,раз свидетелем был.вопросов нет.

    03.05.2025

  • kpmanager

    И не раз...

    03.05.2025

  • Ратель

    А вот и чёрная метка.

    03.05.2025

  • Nikolaevich

    а его спрашивали?

    03.05.2025

  • kpmanager

    Если бы Дмитрий хотел бы и имел желание, то Дмитрий все давно всем бы доказал... Возможости были... А желания не было и нет... Босса завите, у него яйца есть... Дмитрий к лавке прирос, не оторвешь...

    03.05.2025

  • kpmanager

    Я не понимаю всех разговоров вокруг клуба Локомотив. Декларировали жить по средствам. Средств нет. Делаем ставку на своих воспитаников и молодеж. Вопросов нет. Взяли тренера ручного и готового выступать в условиях выше. Тоже понятно. А кто сказал, что это победный путь... Кто сказал, что новый тренер без трансфров даст результат лучше... Вы либо крест снимите или партки оденьте.

    03.05.2025

  • Sobakin94

    Везет Галактионову, дают возможность учиться на живых людях. Еще пару лет - тренером станет, если Локомотив до этого не вылетит.

    03.05.2025

  • Nikolaevich

    Поставить Лоськова и забыть эту историю.Уверен Дима не посрамит клуб своей самостоятельной работой.

    03.05.2025

  • treider

    за дураков других людей считают, видимо...Хотя чему удивляться? Сейчас это много где так...

    03.05.2025

  • treider

    Ни сколько не удивлюсь...

    03.05.2025

  • treider

    Отношение рук-ва собственника к команде - это позор имхо. И так уже много лет, как только убрали Семина. Я уже про позорный и безнаказанный распил бабла с гансами молчу...

    03.05.2025

  • александр п

    Как только руководство начинает говорить о доверии тренеру,все ,ищут замену.

    03.05.2025

  • hant64

    Если правда, что Галактионова не уволят даже после позорнейшей ничьи с командой по сути уже ФНЛ - это дебилизм по меньшей мере.

    03.05.2025

  • Ikar

    Подумаешь на 6м месте ! Ну и что ? Это только Сёмина могли со 2го места убрать потому что тогда Локо всегда бился за титулы , а сейчас - главное все свои на местах .

    03.05.2025

  • zentmaison

    Галактионов, похоже за среднюю в РФ з/п работает, иначе сложно понять решение

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона....я угараю

    03.05.2025

  • AnTaras

    Это хорошо. Пусть 11 доморощенных ребят за место в РПЛ, в следующем сезоне цепляются:grinning:

    03.05.2025

    • Расклады в чемпионской гонке РПЛ: сколько очков нужно «Краснодару», чтобы гарантировать себе золото

    «Рубин» пошутил о новом названии стадиона «Краснодара»: «Никогда не нравился этот пункт выдачи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

