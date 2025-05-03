Руководство «Локомотива» встретилось со штабом Галактионова, тренер сохраняет поддержку клуба

Как стало известно «СЭ», в пятницу руководство «Локомотива» провело встречу с тренерским штабом Михаила Галактионова на базе в Баковке. По итогам совещания тренерскому штабу была выражена поддержка со стороны руководителей команды.

Ключевым посылом руководства стало желание видеть цельную и коллективную игру команды в оставшихся матчах сезона. На текущий момент руководство «Локомотива» не рассматривает смену главного тренера.

Ранее «Локомотив» лишился шансов на чемпионство после ничьей в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) и вылетел FONBET Кубка России, уступив во втором этапе 1/2 финала Пути регионов тому же «Ростову» (0:2).

В субботу, 3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками.

Контракт Михаила Галактионова с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.