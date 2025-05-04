Расклады в чемпионской гонке РПЛ по итогам 27 туров: что нужно сделать «Зениту» и ЦСКА, чтобы обогнать «Краснодар»

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России и набрал 57 очков в турнирной таблице. Отрыв лидирующего «Краснодара» от питерцев за три тура до финиша составляет четыре очка, от идущего третьим ЦСКА — девять очков.

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады:

«Краснодару» будет достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство. «Зениту» необходимо набрать минимум четыре очка в трех турах, чтобы сохранить шансы на золото.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

Также в чемпионской гонке по-прежнему остается ЦСКА. Армейцам необходимо набрать 9 очков в оставшихся трех турах (то есть победить во всех встречах), чтобы сохранить шансы на чемпионство.

В случае равного числа очков по итогам 30 туров в первую очередь будут учитываться показатели в личных встречах. В первом туре ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, ответная встреча состоится в следующем туре.

В случае равенства очков ЦСКА с «Зенитом» выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах (победа сине-бело-голубых 1:0 в первом круге и ничья 0:0 во втором).

В случае равенства по личным встречам между ЦСКА и «Краснодаром» будет учитываться число побед во всех играх. На данный момент у «Краснодара» 18 побед, у «Зенита» 17, у ЦСКА — 15.

В случае равенства и по этому показателю будет учитываться разница голов. У «Краснодара» по итогам 27 туров «плюс 33», у «Зенита» «плюс 35», у ЦСКА — «плюс 23».