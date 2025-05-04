Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 мая, 21:41

Расклады в чемпионской гонке РПЛ по итогам 27 туров: что нужно сделать «Зениту» и ЦСКА, чтобы обогнать «Краснодар»

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты «Зенита» перед матчем с «Пари НН».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России и набрал 57 очков в турнирной таблице. Отрыв лидирующего «Краснодара» от питерцев за три тура до финиша составляет четыре очка, от идущего третьим ЦСКА — девять очков.

Таким образом в чемпионской гонке следующие расклады:

«Краснодару» будет достаточно набрать шесть очков в заключительных трех турах, чтобы гарантировать себе чемпионство. «Зениту» необходимо набрать минимум четыре очка в трех турах, чтобы сохранить шансы на золото.

Если у «Зенита» и «Краснодара» будет равное количество очков по итогам 30 туров, выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах.

Также в чемпионской гонке по-прежнему остается ЦСКА. Армейцам необходимо набрать 9 очков в оставшихся трех турах (то есть победить во всех встречах), чтобы сохранить шансы на чемпионство.

В случае равного числа очков по итогам 30 туров в первую очередь будут учитываться показатели в личных встречах. В первом туре ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, ответная встреча состоится в следующем туре.

В случае равенства очков ЦСКА с «Зенитом» выше окажется команда из Санкт-Петербурга за счет преимущества в личных встречах (победа сине-бело-голубых 1:0 в первом круге и ничья 0:0 во втором).

В случае равенства по личным встречам между ЦСКА и «Краснодаром» будет учитываться число побед во всех играх. На данный момент у «Краснодара» 18 побед, у «Зенита» 17, у ЦСКА — 15.

В случае равенства и по этому показателю будет учитываться разница голов. У «Краснодара» по итогам 27 туров «плюс 33», у «Зенита» «плюс 35», у ЦСКА — «плюс 23».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Jackson 57

    Эта вряд ли уйдёт - у неё там дупло с гнездом...

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Молодец, оценка "5" :wink:, Максюша)))

    05.05.2025

  • Иван Н.

    А про Спартак почему не написано ничего! Где фраза "Прямо сейчас Спартак главный фаворит за чемпионство!" Что нужно Спартаку чтобы стать чемпионом! Чемпионство ЦСКА проанализировали...Возможно стоит рассмотреть и Спартак...К примеру Краснодар заявит на матч не тех игроков, выпустит больше легионеров чем возможно по регламенту, какие-то же есть варианты, что Краснодар лишат очков:::))))

    05.05.2025

  • mgsermat@gmail.com

    приятно читать мнение дилетанта

    05.05.2025

  • Archon

    Что надо??)) Скинуться баблом(только не жадничать..Заряжать надо на всю катушку, вдвоем, на судей в замесе ЦСКА - "Краснодар" 10.05..Лямов пятьдесят.. Ну а потом будет видно..))) Но Галицкий запросто может просчитать всю этут тему, так что ... всё надо делать очень аккуратно )))

    05.05.2025

  • опять пошли какие-то расклады... зачем и для кого? болельщики все уже прекрасно знают! кстати,ЦСКА тут каким боком?

    05.05.2025

  • ValeraK

    Да, так как Краснодар всем проиграет =))

    05.05.2025

  • ValeraK

    Латышонок незаконно играет))

    05.05.2025

  • ValeraK

    Расклады, как уберечь Зенит от чемпионства!))

    05.05.2025

  • LifeTV

    Прочитал оасклады. Что скажу: Первое, ЦСКА не будет чемпионом ни при каких раскладах. С такой игрой и в тройке ЦСКА не будет. Остаются двое: Краснодар и Зенит. Зенит тяжело отвратительно играет. Чемпионом не станет. Остаётся Краснодар. Он то и станет доступен за два тура до конца Чемпионата. В России наконец-то будет грандиозный Праздник: свергнут гегемона с мешком народных денег, но с нулем мозгов к нему.

    05.05.2025

  • 2Палыч2

    С утра уже нажрался?Ляг поспи до обеда и белочка уйдёт...

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    3.14дарас, дауны в питерских вонючих коробках лежат и звать их бомжи:sweat_smile::joy::rofl:

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    повторили БОМЖИ или купленные бомжами:sweat_smile::joy::sweat_smile:

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Коням нужно в каждой следующей игре по зобнину.:joy::sweat_smile::joy::sweat_smile::zany_face::zany_face:

    05.05.2025

  • Алексей Лунев

    А фк ПОЗОР продолжает набирать очки с помощью судей!!!

    05.05.2025

  • Максим Бессонов

    Учите русский язык.

    05.05.2025

  • афганец

    ....я тоже протиа зенита

    05.05.2025

  • Leonid Schukin

    Начался судейский чёс. Представляю, сколько Карасёв, Кукуян и прочие заработают за оставшиеся три тура. Уверен, все будут фигурировать в каждом туре.

    05.05.2025

  • Leonid Schukin

    Как можно этого не видеть? Но половина комментаторов как бы ослепла.

    05.05.2025

  • Rosinant

    ЦСКА ещё может вмешаться в чемпионскую гонку... выставить с Краснодаром второй состав. Это был был хороший ответ всей этой гнилой системе.

    05.05.2025

  • Haiaxi

    Ахмат скорее да, хотя они в этом сезоне себя не обезопасили от вылета. Интрересно, если будет у них шанс выбраться из зоны ствков - будут ноги раздвигать, как в прошлом году или скажут ну нафиг, самим надо спасаться? А по Махачкале прям интересно - будут газон также грызть, как в матчах со Спартаком и Краснодаром? Если да, то уважуха им.

    05.05.2025

  • Haiaxi

    ЦСКА нужно сосредоточиться на ответном матче с Зенитом в недофинале кубка и поберечь своих основных игроков в матче с Краснодаром)) В чемпе ему ничего не светит, а кубок могут и взять.

    05.05.2025

  • ivaradm

    Бред на несколько абазацев. Чтобы победить Краснодар, надо чтобы он проиграл.

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Что нужно мешкам? Много чего, ну во-первых судьи, как Иванов, которые отыщут поводы назначить пенальти в ворота конкурента и Карасев, который не удаляет вратаря мешков, когда тот сбивает чужого нападающего перед его пустыми воротами. Скорее всего и этого может быть достаточно.

    05.05.2025

  • RSMsouth

    А где : ну а Спартак уже точно не станет Чемпионов .?

    05.05.2025

  • Спринт

    Тушинский колхозчи давно гораздо хуже мифического раба, придуманного историко-фантастом Рафаэлло Джованьоли .. **

    05.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    ЦСКА? В чемпионской гонке? Серьёзно? Т е. Краснодар и Зенит должны ВСЁ проиграть,а лошадки :racehorse: ВСЁ выиграть? Ну так то даВполне реально...чего уж там..)))

    05.05.2025

  • Empers100

    Руководство РПЛ и Зенита сильно перестарались в том чтобы осадить Зенит: разбавили чемпионский состав откровенным баластом вроде Горшкова с Волковым. Взяли конфликтных Глушенкова с Соболевым. Плюс стали закрывать глаза на дисциплину бразильских игроков. Отсюда - залёты Вендела с Клаудиньо. В итоге смотреть на игру Зенита без валидола стало просто невозможно. Наверное, семь чемпионств подряд - вредно для лиги, но нельзя же работать так топорно?

    05.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    Сольются в последнем туре, как и динамики. В России есть Зенит и есть все остальные.

    05.05.2025

  • Пёрышкин З.

    Можно к этому отнестись как к шутке, но... У Краснодара сейчас будут нервы в каждом матче, потому как уже почти есть что терять... ЦСКА с Динамо в матче с быками будут биться за третье место... а вдруг допустят до еврокубков и третье место будет пропуском... У Зенита остались немотивированые Махачкала, Ростов и в конце Ахмат... Но нынешний Зенит непредсказуем... мастеров много, а толку мало...

    05.05.2025

  • Пёрышкин З.

    Тарасик, ты не хохол..? Человек стебётся откровенно, а ты не понимаешь...

    05.05.2025

  • Пёрышкин З.

    А что не так..? СЭ даёт чисто теоретический расклад... Может хватить четырёх очков минимум, а может не хватить и девяти......

    05.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Даже не стал читать этот бред. И козе ясно, что всем, что бы иметь шансы на чемпионство надо выигрывать оставшиеся матчи. Краснодару один можно проиграть.

    05.05.2025

  • Илья858

    А Тормену за что? ))

    05.05.2025

  • Skovorodker

    если не понимаешь, очевидный сарказм, то даун... кото-то другой

    04.05.2025

  • IQ-87%

    Для начала--перестать писать постоянную ерунду

    04.05.2025

  • морпех

    Ну как же ни разу не коснувшись - то?Нарушение было без вопросов - ни разу не болельщик ни быков,ни Зенита,ни кого - либо из "элиты"!

    04.05.2025

  • andyk82

    Вот ведь...

    04.05.2025

  • knight templar

    Чечены и даги просто сдадут свои матчи гигемону, а ростов вряд ли сможет оказать сопротивление. Итого у бомжей 66 очков на финише. А бычков все намного сложнее. Пусть будет ничья с армейцами и победа над оренбургом. Это 65 очков. А в 30 туре решающий матч с динамиками в котором те могут так же подставть ножку бычкам, как те обломали самих динамиков в прошлом году. В случае ничьи с динамо у кранодара станет 66 очей и при равентстве очков чемпиньоном снова станет гигемон.

    04.05.2025

  • AnTaras

    Всем известно, это кому? Только таким даунам как ты, если.

    04.05.2025

  • Войд

    Интересно, кто и сколько сейчас предложит судьям за их тяжёлый труд?

    04.05.2025

  • nekony

    Цска уже ничего не нужно делать.

    04.05.2025

  • андрей андреев

    проще простого. Надо Зениту победить во всех оставшихся матчах, что будет очень непросто сделать в Ростове, а Краснодару потерять очки с ЦСКА и Динамо, что вполне возможно. Задача для Зени отнюдь не выглядит невыполнимой. Плюс есть еще невероятная везучесть Семака.

    04.05.2025

  • нет желтухе!

    10 пеналей.

    04.05.2025

  • 199

    По моему отдел футбола на зарплате у бакланов, как и балаболы с матча.Телята уже доехали.

    04.05.2025

  • hant64

    Не понимаю, что нужно сделать ЦСКА, чтобы обогнать Краснодар? Если только ещё одну игру заказать у РПЛ, дополнительно, так сказать. Догнать да, могут, при фантастичеко-космическом раскладе по формуле "сами всё выигрывают, Краснодар всё проигрывает", но обогнать?:grin:

    04.05.2025

  • lehanz

    Похоже Зенит снова станет чемпионом, ну а Краснодар займет свое привычное второе место. :)

    04.05.2025

  • Skovorodker

    ну можно еще и шансы Спартака посчитать, вдруг Краснодар, где задним числом очков за что-нибудь лишат..

    04.05.2025

  • andyk82

    Ну, млин, через ногу.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ясен пень и я не в восторге))) Но из двух зол выбираем меньшее)))

    04.05.2025

  • Skovorodker

    Да всем известно, что Зенит еще ни разу в своей истории не победил без помощи судей! пора уже запомнить простую аксиому - победа Зенита? - значит судьи куплены (пусть даже в матче с командой 3й лиги). В принципе если даже Зенит проиграл, то судьи все равно были им куплены, но просто их сил не хватило..

    04.05.2025

  • FCSMTHEONLYONE

    Ну не знаю, может вы и правы. Другое дело что я просто не верю ы Краснодарский ментолитет победителя. Вот им подфартило и усё они щас начнут свем рассказывать что они такие офигенные и Кордобу опять сватать в топ клубы:)

    04.05.2025

  • Le-stat

    что нужно сделать «Зениту» и ЦСКА, чтобы обогнать «Краснодар» ___________________________ Стать Спартаком!)))

    04.05.2025

  • andyk82

    Ну фол то был у Латышонка. Я это признаю. Но судейство, конечно... Тормену не удалили, Литвинов удалили, Латышонка не свистнули. Поэтому пошло оно все

    04.05.2025

  • Serkhio Armani

    вдруг Краснодар все проиграет,тогда будет равенство, а при равенстве Зенит выше

    04.05.2025

  • kot Begemot

    Бред. пять раз повторили, Латышонок чисто сыграл в мяч нигде не коснувшись ноги. а сектанты видят только то, что хотят видеть

    04.05.2025

  • andyk82

    «Зениту» необходимо набрать минимум четыре очка в трех турах, чтобы сохранить шансы на золото. Что за бред от СЭ???

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не соглашусь. Проблемы ЦСКА, Спартака и Динамо, что они так неровно весь сезон играют. А Краснодар весь первый круг просто идеально шел. Во втором круге стало сложнее, но они добротно берут очки. Вчера говорили, что Краснодар тяжело играл. А сегодня вот Зенит тоже в последние 10 минут прижался с НН. Поэтому, как по мне, Краснодар достойный чемпион. А по вашему, получается вообще чемпиона не должно быть))) Но я даже не про это писал, а про то что журналисты ЦСКА еще считают претендентом. Матчи ЦСКА с Крыльями, сегодня с Ахматом - это ужасные матчи. И это признают болельщики армейцев. Поэтому их потолок бронза.

    04.05.2025

  • Doctor Zen

    Быки потеряют 4 очка? Не смешно.

    04.05.2025

  • FCSMTHEONLYONE

    Ну почему "натягивать" все стараются? Если вы смотрели сегодняшние матчи то Спартак и цска откровенно отскочили. Но я например ОЧЕНЬ не хочу чтобы зенит взял золото в этом сезоне. Хотя Краснодар ни разу не чемпионы, просто стечение обстоятельств турнирных:)

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    ждем переговоров Максима Орешкина и Александра Медведева))) им есть что обсудить в бане)))

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну хватит сову натягивать?))) Какой ЦСКА?

    04.05.2025

    • «Химки» — «Ростов»: видео голов матча РПЛ

    Первый тренер Соболева о дубле форварда в матче с «Пари НН»: «Должен был забить больше! Видна дрожь в коленках»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости