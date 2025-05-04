Первый тренер Соболева о дубле форварда в матче с «Пари НН»: «Должен был забить больше! Видна дрожь в коленках»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева отреагировал

на дубль форварда в матче 27-го тура чемпионата России против «Пари НН» (2:1).

«Он должен был забить еще больше! Но забил и так, помог команде. Это ему придаст уверенности. Все хорошо, было видно по игре большое преимущество. Интрига сохраняется. Адаптация? Еще не закончилась, видна дрожь в коленках», — сказал Горбунов «СЭ».

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Футболист провел 27 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.