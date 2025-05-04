«Химки» — «Ростов»: видео голов матча РПЛ

«Ростов» и «Химки» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча прошла на «Арене Химки» в Подмосковье.

69-я минута. Лукас Вера — 1:0

89-я минута. Максим Осипенко — 1:1

«Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 25 баллов и 12-я позиция.