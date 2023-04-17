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Сегодня, 15:34

Рапопорт заявил, что в России ВАР превратился из помощника в проблему

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что арбитр, допустивший грубую ошибку в матче после просмотра ВАР, должен получать пожизненную дисквалификацию.

«С введением ВАР в нашем футболе все как-то запуталось. Причем это только в России. В других странах арбитры быстро принимают решения, посмотрев монитор, игроки не ходят толпой за судьей по полю. Мне кажется, ошибки арбитра — часть футбола, всегда они были, но не было такой истерии и давления на судей. А теперь возникла ситуация, что судья всегда ждет этого вызова к монитору, чтобы определиться. Но и монитор ему не помогает. Вспомните пенальти, назначенный в недавнем матче «Спартака» и «Динамо». Все видели, что нарушения там нет. Судью даже позвали к монитору. Но он все равно остался при своем. На мой взгляд, судья, который видит то, что видят все, но принимает решение вопреки здравому смыслу, должен закончить судить», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Он также заявил, что ВАР в России превратился в проблему.

«У нас система все ухудшила. Ничего непонятно — где рука, где не рука, за что пенальти надо назначать, за что не надо. Многие ситуации — безобразные. Проблема в руководстве судьями. Даже эксперты, которые приходят на ТВ, честно говорят: да, судья ошибся, неправильное решение. Все видят, что судьи грубо ошибаются. Но ничего не меняется», — добавил Рапопорт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-var-prevratilsya-iz-pomoshhnika-v-problemu-prichem-tak-tol-ko-v-rossii/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
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Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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