Чернышов предложил ввести плей-офф в чемпионате России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, возглавляющий сербский ФК «Раднички», выступил за введение плей-офф в РПЛ.

«Плей-офф принес бы дополнительную интригу в РПЛ. Сейчас я работаю в Сербии, здесь существует такая система. Сначала все играют в два круга, потом делятся на две восьмерки, где первая разыгрывает призовые места, а вторая борется за выживание. Я был в такой ситуации, когда работал со «Спартаком Суботица». К тому же перед плей-офф очки делятся пополам. Все начинается заново. Для болельщиков это будет интересно. Появляется интрига. Почему бы не попробовать сейчас, когда такая ситуация сложилась. Ведь с Кубком России сделали что-то невообразимое. Можно и в чемпионате попробовать новое, освежить нашу лигу. Может ли это увеличить конкуренцию в борьбе с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! Представьте, если команда оторвется на 10 очков, но потом очки поделятся пополам, а одна очная встреча может все решить. В Сербии так «Црвена Звезда» упустила чемпионство», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Чемпионат России проводится в 30 туров, каждая из 16 команд играет по разу с каждой дома и в гостях.