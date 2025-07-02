Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

Нападающий Вадим Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Желаем Вадиму удачной игры в составе новой команды, обойтись без травм и получить достаточное количество игровой практики», — говорится в сообщении московской команды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и не включает в себя опцию выкупа.

В прошедшем сезоне на счету 20-летнего вингера 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 6 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.