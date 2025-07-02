Романцев — о Дзюбе: «Мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы.
— Подводя итоги прошлого сезона, вы не скрывали тревоги, что 80 процентов голов «Спартака» — это заслуга легионеров. А нет ли сожаления, что в команде не нашлось места Артему Дзюбе, о котором вы всегда говорите с уважением как об интересном форварде?
— Думаю, что этот вопрос возник у вас на фоне попыток «Спартака» заполучить в это межсезонье чистого форварда-тарана. Вот и вспомнился Дзюба, который всю карьеру провел в других командах. И, кстати, везде был на виду, добравшись до титула лучшего бомбардира-рекордсмена. Впрочем, возвращаться памятью в прошлое, которое не вернуть, — занятие неблагодарное. Как и в сто первый раз говорить о причинах расставания Артема с клубом, в котором он начинал еще мальчишкой под руководством сына Георгия Александровича Ярцева. Светлая ему память... Так уж распорядилась судьба.
О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделенный такими ценными качествами, как умение выигрывать «воздух», чувствомпартнера, поставленный удар. А еще по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира-2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артема, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живет им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нем тренер «Акрона» Заур Тедеев. Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком», в атаке которого он бы занял место лидера. О чем, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1