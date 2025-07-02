Футбол
2 июля, 09:30

Романцев — о Дзюбе: «Мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

— Подводя итоги прошлого сезона, вы не скрывали тревоги, что 80 процентов голов «Спартака» — это заслуга легионеров. А нет ли сожаления, что в команде не нашлось места Артему Дзюбе, о котором вы всегда говорите с уважением как об интересном форварде?

— Думаю, что этот вопрос возник у вас на фоне попыток «Спартака» заполучить в это межсезонье чистого форварда-тарана. Вот и вспомнился Дзюба, который всю карьеру провел в других командах. И, кстати, везде был на виду, добравшись до титула лучшего бомбардира-рекордсмена. Впрочем, возвращаться памятью в прошлое, которое не вернуть, — занятие неблагодарное. Как и в сто первый раз говорить о причинах расставания Артема с клубом, в котором он начинал еще мальчишкой под руководством сына Георгия Александровича Ярцева. Светлая ему память... Так уж распорядилась судьба.

О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделенный такими ценными качествами, как умение выигрывать «воздух», чувствомпартнера, поставленный удар. А еще по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира-2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артема, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живет им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нем тренер «Акрона» Заур Тедеев. Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком», в атаке которого он бы занял место лидера. О чем, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми.

Антон Заболотный и&nbsp;Олег Романцев.«Заболотный в «Спартаке» — интересный ход Станковича!» Романцев — о Дзюбе, ЦСКА и лучшем тренере сезона

Артем Дзюба
Олег Романцев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lenin.vowa2018

    Не ерунди. Никуда бы он не ушел, если бы Зенит не предложил на полляма больше.

    03.07.2025

  • lenin.vowa2018

    получается что каждый первый - зенитовец?

    03.07.2025

  • _моро

    жаль, что алкоголь развел романцева с футболом. искренне

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    свинорылки живут в своей реальности. хлев делал всё, чтобы Дзюба не играл за него, выжил игрока из клуба. потом порося хрючат, что он предатель.. кучка тупорылых недоумков..

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    кинокомедию напоминают попытки всевозможных свиных недоумков принизить достижения игроков, к которым у них личная антипатия.. причём, всё очевидно : отерыл стату - и всё понятно. что по дзю, что по Игорю например.... но нет. начинается бред типа - а вот тогда с Кореей, хрю хрю.. а вот тогда в ЛЧ хрю хрю..а подумаешь на ЧМ забил, хрю хрю.. тупая, отбитая и слабоумная свинина. :clown::pig:

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    :point_up::smile:

    02.07.2025

  • Garryman

    Похоже, "голодающий" из отпуска вернулся.

    02.07.2025

  • Alex Vik

    Не ерундите. Дзюба пришел в Зенит будучи свободным агентом. Его просто выкинули из СМ.

    02.07.2025

  • marchela13

    Да он не только хапуга,мать родную за копейку продаст.

    02.07.2025

  • marchela13

    100%

    02.07.2025

  • marchela13

    Стопачкин опахмелись,если бы с Азмуном играл Дриуси пользы было бы в 100 раз больше.Тупой,лучше помолчи.

    02.07.2025

  • Medovar

    А Васька-жирдяй это Уткин?

    02.07.2025

  • marchela13

    В свинарнике каждый второй свинья.

    02.07.2025

  • marchela13

    Если бы не партнеры драчилы в Зените ,он до сих пор бы дрочил. Жалко подсидел Дриуси с этим недоумком Семаком.

    02.07.2025

  • Medovar

    Так Соболева взяли потому, что нужен был результат, он хорошо забивал в КС. Потом помню, что был момент, когда у легов СМ были проблемы с реализацией, вот тогда Соболев и подтянул голевую статистику. Поэтому говорить, что Соболев уж совсем оказался бесполезным для СМ, с моей точки зрения, неверно.

    02.07.2025

  • Medovar

    А как травили Дзюбу и в прямом эфире показывали как его обзывают болельщики СМ, еще когда он играл в клубе? Чего не вспоминают? Надо было гасить конфликт на корню уже тогда.

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    почему нет? забил на чемпионате мира несколько важных голов. вон, илюшка алкаш забил один шальной реалу, и хоть ничё эта победа в итоге не дала, свинячий Икс пресс ещё долго захлебвался слюнями и призывал илюшку орденом наградить под истеричный визг васьки жирдяя, передурки и тп свиных дегенератов.. :smile:

    02.07.2025

  • Apei

    у нас для многих полляма баксов это приличные деньги

    02.07.2025

  • Аглицкий юмор

    Дзюба нипочем не стал бы ПЕРВЫМ, останься он в Спартаке. Правильно сделал, что ушел.

    02.07.2025

  • puzo-75

    Зато теперь есть Заболотный! ))))))

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    правильно! куда лучше покупать гарсиев- кралей - бангонд по 15 лямов и из сезона в сезон посасывать на пятых-десятых местах.. :smile: :pig::clown:

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    Эти цифры лишние здесь. В цифры секта не умеет. тупорылая свинота может только визжать о предательстве, что голы за Дзюбу забивал ресурс и тп чушь. Главный аргумент свинорылых : "дзю не может быть лучшим, ведь он нам не нравится". почитай тут визг кб утырков - обхохочешься,.

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    ресурс.. :smile::smile: вот ещё одна тупорылая свинья..

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    питерские получили с него максимально пользы. свинки упустили игрока, что мог дать им результат. и только то.

    02.07.2025

  • Борис Игоревич

    то есть по факту хрюкнуть неча? молчать нужно упоротой свинине, что предъявляет за стиль изложения, фотку, аватарку и тп. Типичный свиной недоумок- явление обычное. что ни кб - упоротый дебилоид. :pig::clown:

    02.07.2025

  • Кабанчик

    уверен в Спартаке он бы никогда не забил столько сколько забил в Зените, ресурс не тот

    02.07.2025

  • Кабанчик

    да, за лишний грош продался Зениту, наплевал на болельщиков Спартака, на ЧМ тоже согласен раздули липового Героя, в решающих матчах с сильными сборными его не было видно, вообще вся жизнь и карьера Дзюбы напоминает кинокомедию

    02.07.2025

  • Кабанчик

    Подгонку и предателю - не место в Спартаке

    02.07.2025

  • Porco Rosso

    Герой Нации он...

    02.07.2025

  • Porco Rosso

    Да Романцеву уже плевать на подставы.

    02.07.2025

  • Porco Rosso

    Если бы Артём не был хапугой, то не развела бы.

    02.07.2025

  • lenin.vowa2018

    Почему-то Романцев "забыл" видимо что Артемка кочевал по другим клубам по воле прежде всего "великого" тренера Карпина, любимчика ОИРа, который, между прочим, даже приглашал Романцева поприсутствовать на тренировках команды! Было бы интересно узнать - а говорил ли ТОГДА Романцев Карпину что надо бы Артемке давать играть побольше? Часто возникает мысль после интервью Романцева - лучше бы он просто молчал! Хотя очевидно что кто-то просто его подставляет, с определенной целью.

    02.07.2025

  • Степочкин

    Дзюба столько чемпионств принес Зениту! По гол+пас каждый сезон это не менее трети голов Зенита было. А могло быть у Спартака. Но Спартак радовался Соболеву , который больше 9-10 за сезон не мог забить и говорили одну и ту же мантру "Саша полезный"... пока не надоело и пришлось избавиться. Все мы ездим на авто недружественных стран, потому что они качественные. На Дзюбу нужно было спартачам смотреть с прагматичной точки зрения и использовать его как игрока по полной. Эти голы его рекорда он мог бы забивать за Спартак, плюс офигенное количество голевых. Большая часть голов Азмуна , если посмотреть статистику, забита в Зените с передач Дзюбы. Азмун ему отдал примерно в 7,4 раз меньше.

    02.07.2025

  • Valekka

    Эх,Вася,Вася!(с)

    02.07.2025

  • Valekka

    Конкретное имя этому "руководству"-Карпин Валерий Георгиевич!!

    02.07.2025

  • Valekka

    И рукаку он,и дрочер он,и воришка он,и полено он-какие эпитеты про него только не печатает СЭ,а когда нечем страницы заполнить(Лиги Чемпионов по волейболу,Чемпионаты Мира молодёжные по баскетболу и гандболу-это недостойные авторов темы),то тут же достают "лучшего нападающего Российского Футбола",потом опять станет Какой и Бякой-до следующего момента!!

    02.07.2025

  • shpasic

    вроде, в Зенит он пришёл в 2015 году, а из Спартака его выпинывали в аренду с 2009.

    02.07.2025

  • wam

    Боря, а в зените он свой?

    02.07.2025

  • F.Sergey

    Ну там скорее "супермегатренер" Валерка Карпин постарался

    02.07.2025

  • Gordon

    Там всё было просто. "Спартак" давал 3 миллиона, "Зенит" - 3500. Вот и всё. Что, впрочем, не опровергает того, что "Спартак" тогда облажался, а Дзюба - (...). А чемпионат мира... Что там особенного сделал Дзюба? Забил Аравии и Египту да пеналь Испании. Тоже мне, великое достижение...

    02.07.2025

  • Gordon

    Возвращайся в подворотню. Когда человек изъясняется такой лексикой, ему в принципе лучшее молчать, так как ничего дельного он по определению не скажет.

    02.07.2025

  • взять все и поделить

    "ну какА судьба? по пьянке закрутилось и не выберисся..." (с)

    02.07.2025

  • SP2

    судьба? не смешно.

    02.07.2025

    • Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

    Кордоба — о победе в РПЛ: «Матч, который мы ждали и чемпионство, к которому долго шли»
