Романцев — о Дзюбе: «Мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

— Подводя итоги прошлого сезона, вы не скрывали тревоги, что 80 процентов голов «Спартака» — это заслуга легионеров. А нет ли сожаления, что в команде не нашлось места Артему Дзюбе, о котором вы всегда говорите с уважением как об интересном форварде?

— Думаю, что этот вопрос возник у вас на фоне попыток «Спартака» заполучить в это межсезонье чистого форварда-тарана. Вот и вспомнился Дзюба, который всю карьеру провел в других командах. И, кстати, везде был на виду, добравшись до титула лучшего бомбардира-рекордсмена. Впрочем, возвращаться памятью в прошлое, которое не вернуть, — занятие неблагодарное. Как и в сто первый раз говорить о причинах расставания Артема с клубом, в котором он начинал еще мальчишкой под руководством сына Георгия Александровича Ярцева. Светлая ему память... Так уж распорядилась судьба.

О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделенный такими ценными качествами, как умение выигрывать «воздух», чувствомпартнера, поставленный удар. А еще по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира-2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артема, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живет им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нем тренер «Акрона» Заур Тедеев. Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком», в атаке которого он бы занял место лидера. О чем, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми.