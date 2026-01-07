Раков начнет сбор с «Крыльями Советов» с ограничениями по нагрузкам
Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.
«Говорить, что он полностью восстановился, еще рано. Все идет по графику. Вадим точно поедет на сбор с «Крыльями Советов», начнет трудиться. Первое время с ограничениями. Нужно будет смотреть в динамике, как после нагрузок поведет себя нога. Врачи будут держать ситуацию под контролем», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В сезоне-2025/26 Раков в 11 матчах за самарцев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
В декабре Раков перенес операцию из-за травмы ноги. Арендное соглашение с самарцами рассчитано до 30 июня 2026 года.
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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