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7 января, 15:26

Раков начнет сбор с «Крыльями Советов» с ограничениями по нагрузкам

Артем Бухаев
Корреспондент

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Говорить, что он полностью восстановился, еще рано. Все идет по графику. Вадим точно поедет на сбор с «Крыльями Советов», начнет трудиться. Первое время с ограничениями. Нужно будет смотреть в динамике, как после нагрузок поведет себя нога. Врачи будут держать ситуацию под контролем», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков в 11 матчах за самарцев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

В декабре Раков перенес операцию из-за травмы ноги. Арендное соглашение с самарцами рассчитано до 30 июня 2026 года.

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Вадим Раков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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