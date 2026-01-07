Раков начнет сбор с «Крыльями Советов» с ограничениями по нагрузкам

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Говорить, что он полностью восстановился, еще рано. Все идет по графику. Вадим точно поедет на сбор с «Крыльями Советов», начнет трудиться. Первое время с ограничениями. Нужно будет смотреть в динамике, как после нагрузок поведет себя нога. Врачи будут держать ситуацию под контролем», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков в 11 матчах за самарцев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

В декабре Раков перенес операцию из-за травмы ноги. Арендное соглашение с самарцами рассчитано до 30 июня 2026 года.