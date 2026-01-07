Источник: «Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за 30 миллионов евро

Руководство «Зенита» готово продать полузащитника Жерсона в «Крузейро» за 30 миллионов евро, сообщает журналист Дан Абреу.

По информации источника, петербуржцы ранее отклонили предложение бразильского клуба в размере 27 миллионов евро, выставив новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что «Крузейро» согласится с ними и осуществит трансфер 28-летнего хавбека.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Бразилец провел 15 матчей за российскую команду во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2030 года.