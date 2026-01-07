Представитель Батракова об интересе к игроку: «В последнее время не было. Ситуация спокойна»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Ситуация абсолютно спокойна. Леша будет готовиться ко второй части сезона в составе «Локомотива». Какой-либо заинтересованности со стороны других команд в последнее время не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 передач.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 миллионов евро.