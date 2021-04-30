Рахимов о своей отставке: «Это смелость, а не трусость»

Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал в интервью «СЭ», как изменилась игра команды после его назначения в октябре 2020 года.

— Что из «Ахмата», что из «Уфы» вы уходили по собственному желанию. А вот Игорь Шалимов уверяет, что никогда в отставку не подаст: «Это слабость и трусость. Ты признаешь, что не справляешься». У вас, надо думать, другое мнение?

— Разумеется. Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало — и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

— Разве отставка — не удар по репутации?

— Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

— Вот с этим не поспоришь.

— Самое главное, в игре появилась системность. Больше нет разрывов между линиями, команда умеет играть блоком за линией мяча. Вне зависимости от того, где он находится — на своей половине поля или на чужой. Мы лучше контролируем мяч, пытаемся менять направление атак, поднимаем высоко крайних защитников, создавая преимущество на флангах. Хорват Мрзляк, которого еще в ноябре взяли как свободного агента, невероятно мобилен, в каждом матче выполняет громадный объем работы. Перестроился Кротов, стал жестче вести единоборства. Сейчас именно эти футболисты в инсайдных зонах и определяют лицо «Уфы».

— А Камилов?

— Его брали как восьмого номера. Но для меня Влад — опорный полузащитник. С приходом Бизозы теперь в этой зоне есть конкуренция. В апрельских матчах Камилов выглядит неплохо, «Спартаку» два забил. Молодец. Осталось добавить в скорости — и «Уфа» получит очень хорошего игрока. Когда с Газизовым принимали решение о моем уходе, я сказал: «Считаю, не стоит ломать то, что было наработано за это время. Футболисты уже обучены, организованы, знают, что от них требуется на поле...»

— Значит, пока всё на вашем багаже?

— Я говорю не о «багаже». А о структуре игры. Она выстроена, есть системность. За шесть туров до конца чемпионата новый тренер глобально ничего менять не будет. Никогда! Для этого существует предсезонка.

Рахимов покинул «Уфу» 3 апреля после поражения от «Динамо» (0:4).

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь