Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре полузащитника Остона Урунова, который в феврале перешел из «Спартака» в клуб из Башкирии на правах аренды.

— Про Урунова вы постоянно говорили, что на поле он действует так, как нужно ему, а не команде. Заигрывается?

— Да. У него прекрасная техника, скорость, любого может накрутить один в один. Мы объясняли, что делать это необходимо ближе к чужой штрафной. А не в середине поля, когда потеря мяча рискует обернуться молниеносной контратакой. Кроме того, Урунов, уже обыграв соперника, часто не бежит вперед, а притормаживает, убирает мяч под себя и начинает финтить по второму кругу.

— До него не достучаться?

— Почему? Парень адекватный, восприимчивый. Но увлекается! Еще Урунову пора понять: он не свободный художник. В таких клубах, как «Уфа», свободных художников вообще не бывает!

— Как сформулировали-то.

— Урунов обязан отрабатывать в обороне. Причем ему это по силам. Он же взрывной. Способен быстро накрыть соперника, навязать борьбу, выцарапать мяч. А в атаке должен быть более эффективен в завершающей фазе. Когда врывается на скорости в свободную зону, обыгрывает защитника и бьет по воротам. Либо катит мяч под удар партнеру.

— Идеальная позиция для Урунова?

— Зависит от схемы. Может и опорным выйти, и инсайдом. Но! Ему нужно подчинить себя интересам команды, научиться правильно играть тактически. А то нередко просто следит за эпизодом, не двигаясь в эту зону. Если Урунов прибавит в компонентах, о которых я сказал, сразу выйдет на новый уровень.

Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года. Зимой 2021 года футболист вернулся в уфимскую команду на правах аренды.

(Александр Кружков)

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