Экс-главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал в интервью «СЭ» слова бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, который раскритиковал специалиста после отставки.

— Недавно прошелся по вам экс-президент «Локомотива» Николай Наумов.

— (улыбается) Да, товарищ зачитал отрывок. Николай Алексеевич сформулировал интересно: «Рахимов много учился, в Европе стажировался, знает, как проводить тренировки, готовить команду к сезону, умеет анализировать игру соперника... Но создать коллектив не способен. Нет тренерского таланта!»

— Закруглил неожиданно.

— Вот-вот. Я и товарищу потом сказал: «Слушай, Наумова-то поблагодарить надо...» — «За что?» — «За рекламу. Перечислил вещи, которые во многом и определяют тренерский талант». Что касается создания коллектива, то для этого необходим в первую очередь педагогический дар. А не тренерский. Впрочем, речь о другом. Любой коллектив — сгусток самых разных характеров. Которых всегда может объединить результат. Когда команда выигрывает, внутренние трения и недовольства сразу отходят на второй план. В той же «Уфе» была хорошая атмосфера. Но если бы мы одержали несколько побед подряд, эмоциональный фон был бы совершенно иным.

— Логично.

— Нам бы чуть-чуть удачи... Вспоминаю, как в свое время меня пригласили в «Адмиру Ваккер», осевшую на дне таблицы. От спасительного места отставали на 11 очков! Но в первых трех матчах дважды сыграли 0:0 и хлопнули 1:0 «Аустрию», одного из фаворитов.

— Неплохо для дебюта.

— Взяли пять очков, ни разу не пропустили, ребята воспрянули духом — и пошло-поехало. Выкарабкались. Причем состав был разношерстный — австрийцы, поляки, албанцы, сербы. Среди них парочка опытных ребят во главе с 34-летним Владимиром Юговичем. В «Амкаре» и «Ахмате» история повторилась. Победы быстро сплачивали. А если, как в «Уфе», результата нет, негатив перевешивает.

Рахимов возглавлял «Уфу» с октября 2020 года по апрель 2021 года. На момент ухода специалиста команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 14 очками в 24 матчах.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Рашида Рахимова можно прочитать здесь