Рахимов не полетел с «Уфой» на матч с «Ростовом» из-за недомогания. Командой будет руководить Докампо

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог отправиться на выездной матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», сообщает пресс-служба уфимцев.

55-летний специалист почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Сообщается, что состояние Рахимова не вызывает опасений, и он в скором времени присоединится к команде. В матче с «Ростовом» «Уфой» будет руководить помощник Рахимова, Эдуардо Докампо.

Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо. — ФК УФА (@UfaFc) December 6, 2020

Матч «Ростов» — «Уфа» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 14.00 (мск).