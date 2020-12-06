Рахимов не полетел с «Уфой» на матч с «Ростовом» из-за недомогания. Командой будет руководить Докампо
09:45
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог отправиться на выездной матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», сообщает пресс-служба уфимцев.
55-летний специалист почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Сообщается, что состояние Рахимова не вызывает опасений, и он в скором времени присоединится к команде. В матче с «Ростовом» «Уфой» будет руководить помощник Рахимова, Эдуардо Докампо.
Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо.— ФК УФА (@UfaFc) December 6, 2020
Матч «Ростов» — «Уфа» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 14.00 (мск).
Следующий матч
14:00 06/12/2020
+6 =4 -3 (13 - 8)
6.08
5.95
5.94
5.78
5.77
5.54
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