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Рахимов не полетел с «Уфой» на матч с «Ростовом» из-за недомогания. Командой будет руководить Докампо

09:45
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов не смог отправиться на выездной матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», сообщает пресс-служба уфимцев.

55-летний специалист почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Сообщается, что состояние Рахимова не вызывает опасений, и он в скором времени присоединится к команде. В матче с «Ростовом» «Уфой» будет руководить помощник Рахимова, Эдуардо Докампо.

Матч «Ростов» — «Уфа» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 14.00 (мск).

Следующий матч

Место: 4 | Очки: 29
Ростов
В В П В П
14:00 06/12/2020
- : -
+6 =4 -3 (13 - 8)
Место: 15 | Очки: 10
Уфа
В П Н П П
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