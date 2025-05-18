«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча против «Факела»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» сообщил, что нижегородцы планируют обратиться в ЭСК РФС по эпизоду с удалением нападающего команды Хуана Боселли в матче 29-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Мы будем обращаться в ЭСК и готовим необходимые материалы. Ситуация с удалением выглядит очень странной», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Футболист на 43-й минуте получил вторую желтую карточку за фол в борьбе с защитником воронежцев Игорем Калининым.