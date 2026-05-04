Радимов — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» не ошибется в оставшихся играх»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, «Зенит» не ошибется в оставшихся матчах. Команда должна выиграть свои игры. Что касается «Краснодара», то у него дома «Оренбург», который «быки», естественно, обыграют. Но с «Динамо» будет матчбол», — сказал Радимов «СЭ».

«Краснодар» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

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