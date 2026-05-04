Кордоба — о Дуране: «Желаю ему всего наилучшего»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поддержал форварда «Зенита» и своего партнера по сборной Колумбии Джона Дурана.

«Почему у Дурана не получается в России? Не знаю. Но я ему желаю только всего наилучшего. Он это знает», — сказал Кордоба «СЭ».

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года. 22-летний форвард забил 2 гола в 9 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

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