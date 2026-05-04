Дзюба рассказал, что случайно наступил на шарф «Спартака»: «Вокруг стоял мат, я смотрел в одну точку»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вспомнил эпизод, когда он наступил на шарф «Спартака» в секторе для разминки. По словам футболиста, он сделал это не специально.

Ситуация произошла в 2017 году во время матча чемпионата России, Дзюба на тот момент выступал за «Зенит».

«До сих пор всплывает вопрос, когда говорят, что я на шарф наступил. Но я его не видел. Потому что ор такой, мат, тебя оскорбляют, ты стоишь в одну точку (смотришь), еще в запасе, злишься, думаешь, когда выпустят. И потом подходит, по-моему, Зобнин и меня че-то за ногу (дергает) и говорит: «Шарф». Я говорю: «Ой, извини». Все», — сказал футболист в новом выпуске FONTour.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых форвард выступал с 2006 по 2015 год, после чего присоединился к «Зениту», где играл до 2022-го. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба четыре раза выиграл чемпионат страны.

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