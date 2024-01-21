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Радимов не верит, что Глушаков сможет вернуться в большой футбол

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал, сможет ли Денис Глушаков вернуться в большой футбол.

«Нет, я в это абсолютно не верю. Глушаков ведь пробовал уже вернуться в большой футбол в Нижнем — и не играл, и травмы замучили. Мне кажется, он уже в том возрасте, когда на высокий уровень вряд ли можно пробиться. Ну и потом, в «Ростове» собраны молодые ребята, Глушакову с ними, мне кажется, будет тяжеловато. Хотя, может, я и ошибаюсь, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-libo-glushakov-podpisy-vaet-kontrakt-s-rostovom-libo-nado-zakanchivat/
Владислав Радимов
Денис Глушаков
1
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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