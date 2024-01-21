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Агент Гравийона сообщил, что «Спартак» больше не заинтересован в игроке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, рассказал, что «Спартак» больше не интересуется его клиентом.

«Трансфер Эндрю в РПЛ этой зимой маловероятен. Осуществить его слишком сложно. «Спартак» больше не заинтересован в игроке», — цитирует Амаара Sport24.

В декабре об интересе «Спартака» к Гравийону сообщал французский L'Equipe.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с лета пршлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Кроме того, в активе Гравийона два гола в 11 матчах за сборную Гваделупы.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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