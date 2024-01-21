Дубль Облякова принес ЦСКА разгромную победу над «Сохаром»

ЦСКА в товарищеском матче разгромил оманский «Сохар» — 4:1.

Дубль за армейцев оформил Иван Обляков. Одним голом отметился Антон Заболотный. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок оманского клуба.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — «Сохар» (Оман) — 4:1 (4:0)

Голы: Заболотный, 4 (1:0), Обляков, 12 (2:0), Обляков, 25 (3:0), Айяд — автогол, 30 (4:0), Аль-Хаиди, 55 (4:1).

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Виллиан Роша, Агапов, Мойзес, Кисляк, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.